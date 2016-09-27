Суд посадив завербованого Росією шпигуна на 14 років
Вінницький міський суд за матеріалами СБУ засудив до позбавлення волі терміном на 14 років агента російського Головного розвідувального управління.
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
"Громадянин України був завербований навесні 2015 року кадровим співробітником ГРУ Ренатом Біктагіровим. Зрадник збирав дані про місця дислокації та маршрути переміщення підрозділів ЗС України, у т. ч. і тих, що мали виконувати завдання в районі проведення АТО", – сказано у повідомленні.
У СБУ додали, що цю інформацію спецслужби РФ використовували для планування нападів на підрозділи української армії та захоплення населених пунктів у так званій "сірій зоні" під прикриттям донецьких бойовиків.
Українська правда