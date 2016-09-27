Суд посадив завербованого Росією шпигуна на 14 років

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Вівторок, 27 вересня 2016, 13:11

Вінницький міський суд за матеріалами СБУ засудив до позбавлення волі терміном на 14 років агента російського Головного розвідувального управління.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Громадянин України був завербований навесні 2015 року кадровим співробітником ГРУ Ренатом Біктагіровим. Зрадник збирав дані про місця дислокації та маршрути переміщення підрозділів ЗС України, у т. ч. і тих, що мали виконувати завдання в районі проведення АТО", – сказано у повідомленні.

У СБУ додали, що цю інформацію спецслужби РФ використовували для планування нападів на підрозділи української армії та захоплення населених пунктів у так званій "сірій зоні" під прикриттям донецьких бойовиків.

Українська правда

Теми: АТО Росія шпигунство суд
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