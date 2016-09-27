Підозрюваний у розтраті 492 млн підприємець вийде з СІЗО

2593 перегляди
0
Вівторок, 27 вересня 2016, 13:11

Директор ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат" Володимир Сівак, якого НАБУ підозрює в розкраданні 492 млн грн, вийде з Лук'янівського СІЗО у вівторок після внесення суми застави в 5,762 мільйона гривень.

Про це повідомив у вівторок агентству "Інтерфакс-Україна" адвокат Сівака Юрій Іващенко.

"Застава внесена, сподіваємося, що до кінця дня він буде звільнений з Лук'янівського СІЗО", – сказав Іващенко.

За його словами, захист в апеляційному порядку оскаржить рішення суду про обрання запобіжного заходу, оскільки вважає, що немає підстав для обрання його як такого через безпідставність підозр.

Як повідомлялося, 23 вересня детективи Національного антикорупційного бюро під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та у співпраці зі Службою безпеки за підозрою в розтраті 492 мільйонів гривень затримали директора Запорізького титано-магнієвого комбінату.

Слідство встановило, що протягом 2014-2015 рр. підконтрольна Group DF бізнесмена Дмитра Фірташа компанія Tolexis Trading Limited, що володіє 49% акцій ЗТМК, виділила цьому підприємству 880 млн грн.

Однак директор перерахував 492 млн грн з цих коштів на користь третіх осіб.

Cолом'янський районний суд Києва 26 вересня обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 56 днів з альтернативою внесення застави в розмірі 5 млн 762 грн.

Теми: НАБУ Фірташ
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
Затримали директора підприємства, близького до Фірташа 23 вересня 2016, 14:31
Гречківського відпустили під заставу у 3,9 млн 22 вересня 2016, 20:28
Стало відоме ім'я слідчого ГПУ, якого затримали детективи НАБУ 22 вересня 2016, 18:26
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Порошенко ветував право військових розривати безстрокові контракти
З'явилося відео з камери вбитого у Дніпрі поліцейського
Суд посадив завербованого Росією шпигуна на 14 років
Підозрюваний у розтраті 492 млн підприємець вийде з СІЗО
Усі новини
ТАБЛОID

Лещенко з коханою показали квартиру

Відео

Як виглядають дитячі кімнати по всьому світу