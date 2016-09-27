У Москві затримали активіста, який просив притулку в Україні

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Вівторок, 27 вересня 2016, 14:49

У центрі Москви затримали активіста Романа Рословцева, який ішов з плакатом "Не боюся 212.1".

Про це у вівторок повідомляє Радіо Свобода.

Вказується, що цього разу на Рословцеві не було маски президента Росії Володимира Путіна, яку він використовував у своїх попередніх акціях.

Активіста затримали відразу після того, як він вийшов на Красну площу.

Рословцева неодноразово затримували під час його акцій проти статті 212.1 Кримінального кодексу Росії, що передбачає до п’яти років позбавлення волі за "неодноразове порушення правил проведення публічних заходів".

Як відомо, у серпні Рословцев на деякий час поїхав в Україну і попросив там політичного притулку.

Теми: Росія арешт Путін
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