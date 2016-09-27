Полторак: у бойовиків танків більше, ніж у німецької армії

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Вівторок, 27 вересня 2016, 15:27

Міністр оборони Степан Полторак заявив в інтерв'ю німецькому виданню Bild, що Росія розмістила на Донбасі значні військові сили.

Про це повідомляє "Инопресса".

"Так, російська армія і терористи розмістили на окупованих територіях Донецької та Луганської областей 600 танків, 1000 бронетранспортерів, понад 500 систем залпового вогню, понад тисячі артилерійських знарядь, а також понад 400 комплексів ППО", – заявив міністр.

"Ось вам моя порада: коли ви зустрінетеся з моєї німецькою колегою, запитайте у неї, скільки танків є у Бундесверу. Я переконаний, що ви будете дуже здивовані її відповіддю", – додав він.

У наведеному "Инопрессой" тексті немає цитати Полторака про те, що у бойовиків більше танків, ніж у німецькій армії, однак оригінальний заголовок інтерв'ю на сайті Bild містить саме таке повідомлення.

Полторак також додав, що російський президент має повний контроль над усіма терористами і учасниками бойових дій, які перебувають на сході України.

"Це підтверджується тим, що у вересні проходив саміт "Великої двадцятки", і тоді Путін намагався постати як володар миру. У підсумку під час саміту кількість порушень перемир'я на Донбасі різко скоротилося. Однак відразу ж після закінчення переговорів їх кількість стрімко зросла", – сказав він.

Також Полторак звинуватив бойовиків в обстріли своїх територій, щоб створити картинку для російських ЗМІ. За його словами, такий випадок розвідка спостерігала тиждень тому в районі донецького аеропорту, коли бойовики обстрілювали Донецьк.

"А там, куди падають снаряди, вже чекає російська преса, яка потім швидко поширює по світу кадри і звинувачує Україну", – сказав він.

Схожі речі, за словами Полторака, відбуваються "у багатьох місцях досить часто".

"Потрібно розуміти, що на деяких ділянках вздовж лінії фронту є щось на зразок сірих і буферних зон між українськими і російськими підрозділами. Нерідко вони досягають декількох кілометрів. І росіяни завжди використовують їх, коли тільки можуть", – сказав він.

Теми: АТО Полторак
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