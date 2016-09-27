Киян налякали звуки "вибухів" у центрі міста

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Вівторок, 27 вересня 2016, 16:04

У центрі Києва під час урочистої зустрічі президента Ізраїлю під Адміністрацією президента України лунали звуки вибухів чи пострілів, які налякали киян.

Звуки пролунали близько 15:20 над печерськими пагорбами й викликали низку постів у соцмережах.

У мерії столиці пояснили, що це – протокольні заходи з нагоди візиту президента Ізраїлю.

 
Facebook журналістки Тетяни Даниленко

Цю ж версію написала у коментарі в Facebook речниця генпрокурора Лариса Сарган.

Водночас, як пише киянка Олена Карпенко, у Маріїнському парку поблизу Верховної Ради стоять чотири гаубиці, з яких нібито планували зробити постріли з нагоди Дня Нації.

 
Facebook журналістки Олени Карпенко

Народних депутатів, які перебували у будівлі парламенту, теж стривожили звуки пострілів.

 
Facebook журналістки Мар'яни П'єцух

Дехто пише, що це були "жалобні залпи з гармат на честь 75 річниці Бабиного Яру".

При цьому центр Києва "стояв".

Як відомо, 26-30 вересня Україну з державним візитом відвідує президент Ізраїлю Реувен Рівлін із дружиною. Офіційна церемонія зустрічі на Банковій почалася 27 вересня о 15:00. Потім розпочалася зустріч Петра Порошенка з Реувеном Рівліним "віч-на-віч", яка продовжиться переговорами делегації України та Ізраїлю.

Також 27 вересня президенти візьмуть участь у парламентських слуханнях на тему "75-ті роковини трагедії Бабиного Яру: уроки історії та сучасність" у Верховній Раді.

Рівлін виступить в українському парламенті та візьме участь у спільному засіданні депутатських груп міжпарламентських зв’язків.

А 29 вересня президенти України та Ізраїлю разом із дружинами візьмуть участь у жалобній церемонії із вшанування 75-х роковин трагедії в Бабиному Яру.

У Бабиному Яру під час Другої світової війни німецькі окупанти влаштували масові розстріли, переважно євреїв.

Олена Рощенко, УП

Теми: Київ
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IP: 176.36.249.---Евгений Буравлев27.09.2016 16:31
Если вчера еще украинская власть перед почетным гостем готова была станцевать фрейликс, то нынче она уже в честь него палит из пушек. Вот это прогресс, вот это милитаризация!
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IP: 94.45.140.---НашУкраїнець27.09.2016 16:25
Так стріляло що я вже вишукував москальських літаків в небі по яких гатило наше ПВО :)
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