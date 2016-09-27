Суд продовжив на 2 місяці арешт п'ятьом екс-"беркутівцям"

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Вівторок, 27 вересня 2016, 16:46

Святошинський районний суд Києва продовжив арешт строком на два місяці п'ятьом колишнім співробітникам спецпідрозділу МВС "Беркут" Павлу Аброськіну, Сергію Зінченку, Олександру Маринченку, Сергію Тамтурі та Олегу Янішевському, яких звинувачують у вбивстві 48 активістів Майдану.

Таке рішення було прийнято на засіданні суду у вівторок, передає "Інтерфакс-Україна".

Клопотання про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою подали прокурори, оскільки 29 вересня закінчується попередній термін арешту екс-"беркутівців".

Разом з тим сторона захисту просила суд змінити їх підзахисним запобіжний захід на будь-який інший.

Під час судового засідання у вівторок адвокати також подали клопотання про призначення додаткової балістичної експертизи.

Наступне засідання суду у справі п'ятьох екс-"беркутівців" розпочнеться 4 жовтня об 11:30.

Як повідомлялося, 16 лютого 2016 року суд об'єднав в одне провадження справи проти цих п'яти "беркутівців".

Теми: Беркут суд Євромайдан
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