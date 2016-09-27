Марчук: Київ не має особливого оптимізму щодо відведення військ, але…

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Вівторок, 27 вересня 2016, 17:35

Представник України в підгрупі з безпеки Тристоронньої контактної групи по врегулюванню конфлікту на Донбасі Євген Марчук зазначає, що українська сторона не має ілюзій з приводу відведення військ на трьох пілотних ділянках в зоні АТО, але "потрібно пробувати хоч трохи роззброїти лінію фронту".

Про це він пише на своїй сторінці в Facebook у вівторок.

"Відведення військ на цих трьох ділянках має перш за все гуманітарну мету і є по-суті пілотним проектом. Перевірити на практиці, чи може це працювати, що потрібно врахувати надалі...", – пояснює Марчук.

"Ніякого телячого чи піонерського оптимізму ні в кого із українських переговорників немає, що все відбудеться так, як планується. Недовіра сторін зашкалює. Що краще, нічого не робити і чекати, поки не будуть вирішені всі проблеми Донбасу по українському сценарію, чи пробувати хоч трохи "розвантажувати" лінію фронту?", – зазначає він.

Марчук роз'яснює, що три ділянки знаходяться на лінії зіткнення не в конкретних населених пунктах, а "в районі населених пунктів". "В ці ділянки не входить жоден населений пункт чи електростанція".

"В центрі двох ділянок: розрушений міст через річку Сіверський Донець (Станиця Луганська) і непрацюючий через обстріли КПВВ біля Золотого. Мета – відремонтувати і запустити", – пише Марчук.

Він підкреслює, що сторони мають після 7 днів повної тиші на цих ділянках, а не по всій лінії фронту, відвести війська синхронно, тобто одночасно, і дзеркально, тобто один напроти одного, при участі і постійному контролі патрулів СММ ОБСЄ та СЦКК по одному кілометру від лінії зіткнення і по одному кілометру ліворуч і праворуч. Тобто мова йде про квадрат 2Х2 кілометри.

ОБСЄ бере під постійний моніторинг, в тому числі при допомозі камер нічного бачення, ці ділянки. У випадку будь–яких порушень (всі вони детально виписані) однією із сторін в будь який час вживається комплекс заходів ОБСЄ, СЦКК, аж до термінового повернення військ на вихідні позиції.

"Оскільки дистанція в 1 кілометр дозволяє сторонам самостійно надійно контролювати територію, в тому числі вогневими засобами, "сюрприз" протилежної сторони неможливий", – зазначає Марчук.

Як відомо, Рамкове рішення Тристоронньої контактної групи про розведення сил і засобів було підписано у середу 21 вересня.

Згідно з угодою, СММ має здійснювати моніторинг і верифікацію процесу розведення сил і засобів у районах моста в Станиці Луганській, Золотому (60 км на північний захід від Луганська) і Петрівському (41 км на південь від Донецька), а також фіксувати порушення режиму тиші.

Згідно з угодою, передумовою для розведення військ має бути неухильне дотримання тиші протягом 7 діб. Угода набула чинності з 22 вересня. 

Згідно з повідомленням штабу АТО, за останню добу було зафіксовано обстрілі Станиці Луганської зі стрілецької зброї.

Українська правда

Теми: АТО Донбас
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