Військова прокуратура закінчила досудове розслідування проти Єжеля

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Вівторок, 27 вересня 2016, 17:52

Головна військова прокуратура завершила спеціальне досудове розслідування стосовно колишнього міністра оборони України Михайла Єжеля.

Про це повідомляє ГПУ.

"Головною військовою прокуратурою завершено спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою колишнього Міністра оборони України М. Єжеля у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України", - сказано у повідомленні.

На даний час стороні захисту стороною обвинувачення повідомлено про завершення досудового розслідування та відкриття матеріалів кримінального провадження для ознайомлення.

Там нагадали, що Єжель може у будь-який час прибути до слідчого в особливо важливих справах Головної військової прокуратури і особисто ознайомитися з матеріалами кримінального провадження.

Як відомо, Єжель очолював Міністерство оборони з 11 березня 2010 по 8 лютого 2012 року, за часів екс-президента Віктора Януковича.

У квітні 2013 року Янукович призначив його послом у Білорусі.

У 2015 році президент Петро Порошенко відкликав Єжеля з посади посла у Мінську.

У Генпрокуратурі повідомляли, що розшукують Єжеля як підозрюваного у справі про розтрату державних грошей, але він втік у Білорусь.

У квітні 2015-го білоруська прокуратура відмовилась відповідати на запит ГПУ щодо того, чи справді Єжель лікується у Мінську.

Згодом Єжель повідомив, що разом із сім'єю живе у Білорусі, і повернеться, коли в Україну в тому випадку, якщо будуть гарантії його безпеки й з ньогознімуть звинувачення.

Українська правда

Теми: Єжель Міноборони прокуратура
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