Депутат Опоблоку, на якого напали з викруткою, звинувачує Філатова

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Вівторок, 27 вересня 2016, 17:58

Депутат Дніпровської міської ради від "Опозиційного блоку" Сергій Суханов звинувачує мера Дніпра Бориса Філатова в організації нападу на нього.

Про це повідомляє у вівторок прес-служба партії.

"Замовники нападу мені зрозумілі. Це зробили люди Філатова. Філатов оточив себе криміналом, і ця суміш влади і криміналу дає їм усім можливість творити що завгодно", – заявив Суханов.

Він стверджує, що Опоблок "розкрив схеми з розкрадання Філатовим з міського бюджету близько 400 млн грн".

"Тому я впевнений: вчорашній інцидент - це реакція Філатова на нашу діяльність", – заявив Суханов.

Він також заявив, що цей напад – "не єдиний факт тиску на нього і його сім'ю".

Суханов також стверджує, що має дозвіл на носіння зброї.

У свою чергу мер Дніпра Філатов розмістив свій "офіційний коментар" щодо цих звинувачень у мережі Facebook.

Як повідомлялося, депутата Дніпровської міськради від "Опоблоку" Сергія Суханова увечері 26 вересня двічі вдарили викруткою в груди, його врятували шкіряна куртка й портмоне. Депутат Опоблоку відлякав нападника з викруткою пострілом з пістолета "Форт".

Поліція Дніпропетровської області попередньо розслідує напад на Суханова як хуліганство.

Українська правда

Теми: Дніпро кримінал
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