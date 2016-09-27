Депутат Опоблоку, на якого напали з викруткою, звинувачує Філатова
Депутат Дніпровської міської ради від "Опозиційного блоку" Сергій Суханов звинувачує мера Дніпра Бориса Філатова в організації нападу на нього.
Про це повідомляє у вівторок прес-служба партії.
"Замовники нападу мені зрозумілі. Це зробили люди Філатова. Філатов оточив себе криміналом, і ця суміш влади і криміналу дає їм усім можливість творити що завгодно", – заявив Суханов.
Він стверджує, що Опоблок "розкрив схеми з розкрадання Філатовим з міського бюджету близько 400 млн грн".
"Тому я впевнений: вчорашній інцидент - це реакція Філатова на нашу діяльність", – заявив Суханов.
Він також заявив, що цей напад – "не єдиний факт тиску на нього і його сім'ю".
Суханов також стверджує, що має дозвіл на носіння зброї.
У свою чергу мер Дніпра Філатов розмістив свій "офіційний коментар" щодо цих звинувачень у мережі Facebook.
Як повідомлялося, депутата Дніпровської міськради від "Опоблоку" Сергія Суханова увечері 26 вересня двічі вдарили викруткою в груди, його врятували шкіряна куртка й портмоне. Депутат Опоблоку відлякав нападника з викруткою пострілом з пістолета "Форт".
Поліція Дніпропетровської області попередньо розслідує напад на Суханова як хуліганство.
Українська правда