Секретар Київради підписав заборону на продаж алкоголю вночі

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Вівторок, 27 вересня 2016, 18:08

Секретар Київської міської ради Володимир Прокопів підписав рішення про заборону реалізації алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива в стаціонарних об'єктах торгівлі, крім закладів ресторанного харчування, з 23:00 до 10:00.

Про це він повідомив "Українським новинам".

Прокопів додав, що документ переданий на підпис меру Києва, голові Київської міської державної адміністрації Віталієві Кличку.

Як повідомлялося, 22 вересня Київрада прийняла рішення про заборону реалізації алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива в стаціонарних об'єктах торгівлі (магазинах і торгових мережах) з 23:00 до 10:00.

Київське обласне відділення Антимонопольного комітету заявляло, що оскаржить рішення Київради про заборону продавати спиртне з 23:00 до 10:00.

За словами голови регіонального відділення АМКУ Олексія Хмельницького, рішення Київради про обмеження торгівлі спиртним в магазинах вночі є незаконним. Мовляв, перед голосуванням проект рішення треба було узгодити з Антимонопольним комітетом.

Хмельницький також послався на два рішення Вищого адмінсуду, якими визнано незаконними подібні обмеження, що вже діють в деяких містах країни.

Теми: Київ
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