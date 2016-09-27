Суд зобов'язав ГПУ зняти з розшуку екс-міністра Злочевського

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Вівторок, 27 вересня 2016, 18:40

Печерський райсуд Києва зобов'язав Генеральну прокуратуру прийняти рішення про припинення розшуку колишнього міністра екології та природних ресурсів Миколи Злочевського.

Про це йдеться в рішенні судді Світлани Шапутько від 13 вересня, пишуть Українські Новини.

Адвокат колишнього міністра просив суд зобов'язати Генпрокуратуру протягом 24 годин відновити призупинене розслідування проти свого підзахисного і протягом 2 місяців - закрити його.

Також він просив суд зобов'язати слідчих протягом 48 годин прийняти рішення про припинення розшуку Злочевського. Захисник стверджує, що екс-міністр оголошений в розшук незаконно і всі процесуальні терміни розслідування проти нього закінчилися.

Як пише видання, представник Генеральної прокуратури в суді не визнав вимоги клопотання, але зазначив, що підозрюваний був оголошений в розшук без достатніх підстав.

Суддя, дослідивши матеріали справи, прийняла рішення, що Злочевського не було повідомлено про підозру з дотриманням всіх процедурних моментів, таким чином, він не може бути оголошений в розшук.

Крім того, суддя прийняла рішення, що інкриміноване Злочевського злочин, а саме, отримання службовою особою неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, стосується виключно незаконного отримання грошових коштів, а не будь-яких активів.

При цьому суд вирішив, що надходження на банківські рахунки іноземних компаній "Brociti Investments Limited" та "Burisma Holdings Limited", акціонером яких є екс-міністр, грошових коштів на загальну суму 279 275 000 гривень, є законним, і з них сплачені податки в бюджет України.

При цьому зазначено, що в серпні поточного року суд дозволив розкрити банківську таємницю та надав тимчасовий доступ до активів Злочевського в банківських установах на території Швейцарії і Великобританії.

Генпрокуратура призупинила розслідування проти екс-міністра, так як направила запити про надання міжнародної правової допомоги в компетентні органи зазначених держав.

Суддя Шапутько частково задовольнила клопотання захисту і зобов'язала Генпрокуратуру встановити розумний строк для прийняття слідчим законного і неупередженого рішення про відновлення досудового розслідування, а також рішення про припинення розшуку Злочевського.

Як відомо, 16 січня 2015 року Генпрокуратура оголосила в розшук колишнього міністра екології та природних ресурсів Миколу Злочевського.

7 липня Генеральна прокуратура почала операцію по виявленню нової "газової схеми", до якої причетний екс-міністр екології Микола Злочевський.

Теми: Злочевський Генпрокуратура суд
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