Бойовики 15 разів порушили "режим тиші"

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Вівторок, 27 вересня 2016, 19:47

Протягом дня бойовики на Донбасі 15 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби штабу АТО у Facebook.

"Зокрема, на Маріупольському напрямку противник порушував "режим тиші" в районі Мар’їнки, Талаківки та Водяного зі стрілецької зброї та гранатометів. Окрім того, по Талаківці бойовики відкривали вогонь з БМП", - сказано у повідомленні.

Вказується, що на Донецькому напрямку обстріли з боку бойовиків із гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї відбулися в районі Авдіївки. Також по Авдіївці вів вогонь снайпер.

"На Луганському напрямку противник вдавався до збройних провокацій зі стрілецької зброї в районі Новоолександрівки та Новозванівки", - сказано у повідомленні.

В штабі наголосили, що українські військовослужбовці суворо дотримаються режиму припинення вогню та неухильно виконують відповідні пункти Мінських угод.

Як відомо, за добу в зоні проведення антитерористичної операції поранення отримали троє військовослужбовців.

Українська правда

Теми: бойові дії Донбас АТО
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