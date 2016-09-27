Суддю Вовка знову відсторонили від посади

Вища кваліфікаційна комісія суддів відсторонила від посади суддю Печерського районного суду Києва Сергія Вовка на два місяці.

Таке рішення ухвалено на засіданні 27 вересня на підставі клопотання Генеральної прокуратури.

"У зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності Комісія відсторонила Вовка Сергія Володимировича від посади судді Печерського районного суду міста Києва строком на два місяці", - зазначається у повідомленні комісії.

Крім того, комісія продовжила на 1 місяць відсторонення від посад судді та голови Бориспільського міськрайонного суду Київської області Сергія Вознюка, судді Печерського райсуду Києва Світлани Волкової і судді Господарського суду Києва Алли Пригунової.

Водночас розгляд питання про відсторонення судді Києво-Святошинського районного суду Київської області Владислава Лисенка відкладено.

Як відомо, у березні 2015 року ВККС відсторонила суддів Печерського суду Світлану Волкову, Оксану Царевич, Віктора Кицюка та Вовка у зв'язку із порушенням проти них кримінальної справи. 16 грудня 2015 року ВККС продовжила термін відсторонення судді Вовка від обов'язків ще на місяць.

У лютому 2016 року стало відомо, що Сергія Вовка поновили на посаді судді.

4 квітня 2016 року рішенням ВККС Вовка було відсторонено від посади судді Печерського районного суду міста Києва на два місяці. Потім рішеннями комісії від 3 червня, 1 та 28 липня цей термін продовжувався ще на місяць.

Вовк свого часу виніс обвинувальний вирок екс-міністру внутрішніх справ Юрію Луценку (нині - Генпрокурор України).

Укрінформ