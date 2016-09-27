У Києві в під’їзді багатоповерхівки застрелили чоловіка

29-річного чоловіка застрелили на вулиці Волгоградській у Солом’янському районі Києва у вівторок ввечері.

Про це повідомила поліція Києва.

Згідно з інформацією, тіло виявили у під’їзді багатоповерхівки.

Лікарі, які прибули за викликом, констатували смерть чоловіка.

Тіло було закривавлене, на ньому виявили вогнепальне поранення у грудну клітину.

Особу вбитого вже встановили, це киянин, 1987 року народження. Біля будинку також був припаркований його автомобіль.

"Із показів свідків правоохоронці встановили прикмети чоловіка, який може бути причетний до вчинення правопорушення: на вигляд 35-40 років, волосся темне, був у темному спортивному одязі", - повідомили у прес-службі поліції.

Кримінальне провадження розпочате за фактом умисного вбивства. Поліція розшукує зловмисника.

Українська правда