Біля берегів Єгипту рятувальники виловили тіла понад 200 мігрантів

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Середа, 28 вересня 2016, 02:56

Число жертв аварії човна, що затонув минулого тижня біля берегів Єгипту, досягло 202 осіб.

Про це повідомляє агентство Reuters.

У вівторок рятувальникам вдалося виловити 33 тіла.

Човен з мігрантами перекинувся в Середземному морі 21 вересня. Вдалося врятувати, щонайменше, 169 осіб.

При цьому до цих пір невідома точна кількість осіб, які були в човні. Представники Міжнародної організації з міграції вважають, що в човні знаходилися, як мінімум, 450 осіб і близько 300 з них загинули.

У той же час представники Служби безпеки Єгипту заявляли, що в човні знаходилися майже 600 мігрантів.

На борту човна перебували мігранти з Єгипту, Судану, Сомалі, Еритреї. Передбачається, що вони хотіли дістатися Італії.

Раніше повідомлялося про 177 загиблих.

Теми: міграція Єгипет
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