Біля берегів Єгипту рятувальники виловили тіла понад 200 мігрантів
Число жертв аварії човна, що затонув минулого тижня біля берегів Єгипту, досягло 202 осіб.
Про це повідомляє агентство Reuters.
У вівторок рятувальникам вдалося виловити 33 тіла.
Човен з мігрантами перекинувся в Середземному морі 21 вересня. Вдалося врятувати, щонайменше, 169 осіб.
При цьому до цих пір невідома точна кількість осіб, які були в човні. Представники Міжнародної організації з міграції вважають, що в човні знаходилися, як мінімум, 450 осіб і близько 300 з них загинули.
У той же час представники Служби безпеки Єгипту заявляли, що в човні знаходилися майже 600 мігрантів.
На борту човна перебували мігранти з Єгипту, Судану, Сомалі, Еритреї. Передбачається, що вони хотіли дістатися Італії.
Раніше повідомлялося про 177 загиблих.