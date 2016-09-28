Біля берегів Єгипту рятувальники виловили тіла понад 200 мігрантів

Число жертв аварії човна, що затонув минулого тижня біля берегів Єгипту, досягло 202 осіб.

Про це повідомляє агентство Reuters.

У вівторок рятувальникам вдалося виловити 33 тіла.

Човен з мігрантами перекинувся в Середземному морі 21 вересня. Вдалося врятувати, щонайменше, 169 осіб.

При цьому до цих пір невідома точна кількість осіб, які були в човні. Представники Міжнародної організації з міграції вважають, що в човні знаходилися, як мінімум, 450 осіб і близько 300 з них загинули.

У той же час представники Служби безпеки Єгипту заявляли, що в човні знаходилися майже 600 мігрантів.

На борту човна перебували мігранти з Єгипту, Судану, Сомалі, Еритреї. Передбачається, що вони хотіли дістатися Італії.

Раніше повідомлялося про 177 загиблих.