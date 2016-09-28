СБУ в районі АТО затримала незаконні вантажі на 1 млн грн

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Середа, 28 вересня 2016, 03:14

Служба безпеки України затримала в районі АТО незаконні вантажі більш, ніж на 1 мільйон гривень.

Про це прес-центр СБУ повідомляє на сторінці в Facebook.

"У Марʼїнському та Новоазовському районах Донеччини правоохоронці затримали три автомобілі, водії яких намагалися протиправно потрапити на тимчасово окуповані території з вантажем зимових та осінніх курток, жіночого взуття, светрів та ін", - йдеться в повідомленні.

Також оперативники спецслужби вилучили 225 кг червоної риби та 170 кг добавок до ковбасних виробів.

В СБУ повідомили, що тривають слідчі дії.

 
 
Теми: СБУ АТО
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