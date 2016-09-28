Клінтон заявила, що в ході дебатів Трамп збрехав 58 раз

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Середа, 28 вересня 2016, 04:41

Кандидат в президенти США від Демократичної партії Хілларі Клінтон заявила, що її конкурент - республіканець Дональд Трамп в ході дебатів 27 вересня збрехав 58 разів.

"Дональд Трамп збрехав американському народу, принаймні, 58 разів під час перших президентських дебатів. (Ми рахували), - написала вона в Twitter.

На сайті передвиборного штабу Клінтон опублікований список заяв Трампа, які, як стверджують демократи, були брехливими.

Першим пунктом йдуть слова Трампа про те, що він ніколи не хвалив президента РФ Володимира Путіна.

Також, як повідомляють демократи, Трамп брехав, коли заперечував зміни клімату, називаючи це "качкою".

Ще в списку демократів - брехня Трампа про те, що він не підтримував війну в Іраку.

Також, як стверджує штаб Клінтон, республіканець брехав, заперечуючи свої слова про те, що жінки не заслуговують рівної винагороди.

Крім того, демократи заявляють, Трамп брехав, коли сказав, що невідомо, що російські хакери зламали сайт передвиборного штабу Клінтон.

Теми: США Клінтон
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