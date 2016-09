Клінтон заявила, що в ході дебатів Трамп збрехав 58 раз

Кандидат в президенти США від Демократичної партії Хілларі Клінтон заявила, що її конкурент - республіканець Дональд Трамп в ході дебатів 27 вересня збрехав 58 разів.

"Дональд Трамп збрехав американському народу, принаймні, 58 разів під час перших президентських дебатів. (Ми рахували), - написала вона в Twitter.

Donald Trump lied to the American people at least 58 times during the first presidential debate. (We counted.) https://t.co/h43O6Rws4S