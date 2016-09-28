Обама висунув кандидатуру першого за 50 років посла США на Кубі

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Середа, 28 вересня 2016, 07:43

Президент США Барак Обама висунув кандидатуру першого за останні 50 років американського посла на Кубі.

Про це повідомляє CNN.

Ним став дипломат Джеффрі Делорентіс. З 2014 року він обіймає посаду повіреного в справах США на Кубі.

За словами Обами, немає жодного більш підходящого держслужбовця, який міг би брати участь в житті кубинського народу і просувати інтереси США на Кубі.

Останній посол США на Кубі покинув свій пост в 1960 році з початком приходу до влади Фіделя Кастро.

В кінці 2014 року США і Куба домовилися нормалізувати відносини. У 2015 році країни досягли домовленості про відкриття своїх посольств.

Теми: США
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