Обама висунув кандидатуру першого за 50 років посла США на Кубі
Президент США Барак Обама висунув кандидатуру першого за останні 50 років американського посла на Кубі.
Про це повідомляє CNN.
Ним став дипломат Джеффрі Делорентіс. З 2014 року він обіймає посаду повіреного в справах США на Кубі.
За словами Обами, немає жодного більш підходящого держслужбовця, який міг би брати участь в житті кубинського народу і просувати інтереси США на Кубі.
Останній посол США на Кубі покинув свій пост в 1960 році з початком приходу до влади Фіделя Кастро.
В кінці 2014 року США і Куба домовилися нормалізувати відносини. У 2015 році країни досягли домовленості про відкриття своїх посольств.