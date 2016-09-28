У Фінляндії провели експеримент щодо MH17: лайнер збили з російського Бука

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Середа, 28 вересня 2016, 08:27

Фінляндія проводила ракетні експерименти в рамках слідства щодо катастрофи Boeing 777 рейсу MH17 на Донбасі влітку 2014 року.

Від повідну інформацію підтвердив прем’єр-міністр Фінляндії Юха Сіпіля, повідомляє телерадіокомпанія Yle.

За словами Сіпіля, Нідерланди направили запит до Центральної кримінальної поліції Фінляндії, яка згодом дала на нього позитивну відповідь.

Про проведення секретних експериментів першим повідомило голландське видання De Telegraaf.

Голландські слідчі проводили експерименти з метою з'ясувати, який ракетою був збитий повітряний лайнер. Тести показали, що мова йде про російську ракетну установку Бук. Раніше до такого ж висновку прийшла інша група голландських експертів.

Літак авіакомпанії Malaysian Airlines MH17 впав на сході України 17 липня 2014 року. Всі 298 пасажирів і члени екіпажу загинули.

Європейська правда

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