Окупанти в Криму не можуть знайти заміну Поклонській

Проросійському прокурору незаконно окупованого Криму Наталії Поклонській не можуть знайти заміну.

Про це пише газета Комерсант із посиланням на представника Генпрокуратури РФ Олександра Курінного.

Поклонська подала заяву про відставку після того, як нібито була обрана на незаконних "виборах" в Держдуму, проведених в окупованому Криму, незважаючи на протести України і заяви інших країн.

"Кандидат на заміну ще не підібраний", - заявив Курінний.

За його словами, Поклонська "направила прохання про відставку, але воно ще офіційно не розглянуто".

Хоча це "справа технічна", додав він.

У той же час, за словами іншого співрозмовника, під час роботи в Держдумі, у Поклонської йтиме прокурорський стаж, а після завершення роботи в Держдумі при бажанні вона зможе повернутися на аналогічну посаду.

За процедурою кандидатуру на пост прокурора Криму формально пропонує генпрокурору головне управління кадрів, а керівник відомства направляє її президенту для затвердження.