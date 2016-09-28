Окупанти в Криму не можуть знайти заміну Поклонській

566 переглядів
0
Середа, 28 вересня 2016, 09:41

Проросійському прокурору незаконно окупованого Криму Наталії Поклонській не можуть знайти заміну.

Про це пише газета Комерсант із посиланням на представника Генпрокуратури РФ Олександра Курінного.

Поклонська подала заяву про відставку після того, як нібито була обрана на незаконних "виборах" в Держдуму, проведених в окупованому Криму, незважаючи на протести України і заяви інших країн.

"Кандидат на заміну ще не підібраний", - заявив Курінний.

За його словами, Поклонська "направила прохання про відставку, але воно ще офіційно не розглянуто".

Хоча це "справа технічна", додав він.

У той же час, за словами іншого співрозмовника, під час роботи в Держдумі, у Поклонської йтиме прокурорський стаж, а після завершення роботи в Держдумі при бажанні вона зможе повернутися на аналогічну посаду.

За процедурою кандидатуру на пост прокурора Криму формально пропонує генпрокурору головне управління кадрів, а керівник відомства направляє її президенту для затвердження.

Теми: Крим
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
Активісти вимагають припинити переслідування дітей ув'язненого правозахисника 27 вересня 2016, 23:12
У Криму переслідують дітей ув'язненого правозахисника – адвокат 27 вересня 2016, 14:38
Поклонська подала у відставку 27 вересня 2016, 12:26
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
"Нормандська четвірка" обговорить Мінськ – джерело
Бойовики били біля Станиці Луганської, де збираються відводити війська
Марчук назвав дев'ять "неприємних реалій" про війну на Донбасі
The Guardian: Слідчі дійшли висновку, що MH17 збили з території бойовиків
Усі новини
6 кінопрем'єр жовтня

"Син Саула", "Мій друг Борис Нємцов" і "Дівчина в поїзді"

Посміхніться

Художник із своїми дітьми рік розмальовував камінці, щоб розкидати їх по місту