Одна з російських міжконтинентальних ракет самоліквідувалася

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Середа, 28 вересня 2016, 09:47

Одна з двох російських балістичних ракет "Булава", випущених з підводного човна в Білому морі під час перевірки боєздатності флоту РФ, самоліквідувалася.

Як повідомили "Интерфаксу" в Міноборони РФ, атомний ракетний крейсер стратегічного призначення "Юрій Довгорукий" 27 вересня виконав експериментальний залп двома міжконтинентальними балістичними ракетами "Булава" з акваторії Білого моря – по полігону Кура на півострові Камчатка.

"Залпова стрільба виконувалася з підводного положення. Обидві ракети штатно вийшли із шахт підводного човна за заданою траєкторією", – зазначили у військовому відомстві РФ.

"Бойові блоки першої ракети виконали повний цикл програми польоту й успішно вразили задані цілі на полігоні. Друга ракета після виконання першого етапу польоту самоліквідувалася", – повідомили там.

АПЛ "Юрій Довгорукий" є головним підводним човном у проекті "Борей".

За даними Міноборони РФ, 26 вересня, інший атомний підводний ракетний крейсер стратегічного призначення проекту "Борей" "Володимир Мономах" успішно виконав завдання міжфлотського переходу з Північного на Тихоокеанський флот РФ.

Як і перший серійний ракетоносець проекту 955 "Олександр Невський", "Володимир Мономах" увійшов до складу 25-ї дивізії підводних човнів Тихоокеанського флоту РФ

До 2020 року ВМФ Росії планує отримати 8 стратегічних ракетоносців проектів 955 і 955А.

Теми: Росія армія
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