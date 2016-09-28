У Москві арештували екс-главу київської ДАІ

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Середа, 28 вересня 2016, 11:06
Екс-начальник київської ДАІ Микола Макаренко

Російські правоохоронці затримали в московському аеропорту "Домодєдово" екс-начальника київської ДАІ Миколу Макаренка, який перебував у міжнародному розшуку за підозрою в корупції.

Про це повідомляють "Українські новини" з посиланням на джерело в МВС.

"Він ховався в Ялті, а потім приїхав до Москви і хотів кудись летіти, в "Домодєдово" затримали", – сказало джерело.

За його словами, Макаренко вже заарештований для екстрадиції.

За інформацією джерела, Макаренко пропонував хабар російським правоохоронцям, щоб його відпустили.

На даний момент українська сторона готує документи на екстрадицію Макаренко в Україну.

23 вересня Печерський суд Києва заочно обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Як відомо, у квітні 2015 року міліція оголосила в розшук Макаренка за підозрою в корупції. Корупційні схеми базувалися на незаконних механізмах отримання грошей у реєстраційно-екзаменаційних відділах при оформленні автомобілів.

Теми: ДАІ Росія корупція
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Коментарі — 1
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IP: 178.150.152.---TKorolkov28.09.2016 11:30
Никогда не поверю, что он давал взятку, а его арестовали...
У него столько бабок, что никакой экстрадиции не будет.
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