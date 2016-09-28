Чирнія етапували з московського СІЗО в Ростов – адвокат

00
0
Середа, 28 вересня 2016, 11:49

Незаконно засудженого в Росії кримчанина Олексія Чирнія етапували зі слідчого ізолятора в Москві в Ростов-на-Дону.

Про це повідомив у середу у себе в Facebook адвокат Ілля Новіков.

"Сьогодні з'ясувалося, що Олексія Чирнія етапували з Лефортово "в розпорядження УФСІН по Ростовській області". Спасибі, що не назад в Магадан, де він сидів рік перед цим", – пише захисник.

"Чи означає Ростов, що його тримають під рукою для обміну – все ще незрозуміло. Може так, а може й ні. Може бути це проясниться тижні за два-три, коли ми дізнаємося в якій саме установі він перебуває", – зазначив Новіков.

Також адвокат повідомляє, що засідання апеляції у Верховному суді РФ у справі Карпюка і Клиха призначили на 26 жовтня.

"Ми з колегами домовилися просити про перенесення на початок листопада, так що дата поки не остаточна. Будемо тримати вас в курсі", – зазначив він.

Кримчанин Олексій Чирній є фігурантом справи Олега Сенцова", яку ще називають "справою кримських терористів". Правозахисники називають всіх чотирьох засуджених у цій справі політичними в'язнями.

Чирнія затримали російські силовики в травні 2014 року, після окупації Криму Росією, і звинуватили, зокрема, у спробі підірвати пам'ятник Леніну в Сімферополі. До нього дев'ять місяців не допускали українського консула, а коли ця зустріч відбулася, Чирній повідомив, що до нього застосували тортури.

Як заявляв російський адвокат Ілля Новіков, який деякий час захищав Чирнія, українець обмовив себе та інших учасників справи під час слідства і пішов на угоду зі слідством саме через тортури.

У червні російська журналістка і правозахисниця Зоя Светова висловлювала думку, що Чирнія можуть скоро відпустити в Україну.

Українська правда

Теми: Росія права людини
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
У Москві арештували екс-главу київської ДАІ 28 вересня 2016, 11:06
В СЦКК заявляють, що Україна готова виконувати угоду про розведення військ 28 вересня 2016, 10:46
Одна з російських міжконтинентальних ракет самоліквідувалася 28 вересня 2016, 09:47
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
У штабі АТО заявляють про відсутність втрат за добу
В поліції підтвердили затримання екс-глави київської ДАІ в РФ
Близьку до Мартиненка людину призначили в ГПУ
Геращенко: звинувачення президента Ізраїлю щодо ОУН – некоректні
Усі новини
Розмова

Леонід Фінберг – про свою унікальну бібліотеку: тисячі книг на їдиші та івриті

Історії про бизнес

Гастро-сервіс Местная Еда – скоштуйте шось новеньке