На обраних до Держдуми РФ у Криму завели справи

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Середа, 28 вересня 2016, 12:04

Прокуратура Автономної республіки Крим порушила кримінальні справи стосовно громадян, обраних у Державну думу Російської Федерації на території анексованого Криму.

Зокрема, йдеться про Бельбека Р.І., Шеремета М.С., Поклонську Н.В., Бахарєва К.М., Савченко С.Б., Белика Д.А. та Козенка А.Д., повідомляє Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України.

Прокуратура АРК внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст.111 КК України, санкція якої передбачає позбавлення волі на строк від 12 до 15 років.

Крім того, за фактом проведення незаконних виборів до російського парламенту на території окупованого Криму, прокуратура АРК порушила кримінальне провадження за ч.2 ст.110 ККУ, санкція якої передбачає позбавлення волі на 5-10 років.

Як відомо, 18 вересня у Росії провели вибори до Державної Думи, організували їх і на території анексованого у 2014 році півострова Крим.

За даними ЦВК Росії, у Криму до Держдуми РФ пройшли: за списками партії "Єдина Росія" – т. зв. заступник і перший заступник голови "Ради міністрів Криму" Руслан Бельбек та Михайло Шеремет, "генпрокурор Криму" Наталія Поклонська; в одномандатних округах – кандидати від "Єдиної Росії" Костянтин Бахарєв (перший заступник голови "Державної ради Криму"), Світлана Савченко (депутат), Дмитро Белик і Андрій Козенко.

Підконтрольний Росії глава "Ради міністрів Криму" Сергій Аксьонов відмовився від мандата в Держдуму ФР за загальнофедеральним списком, щоб зберегти посаду в Криму.

Українське Міністерство з питань окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб закликало громадян України, які перебувають на окупованій території півострова, відмовитися від участі в організації, проведенні та голосуванні на незаконних виборах до Держдуми РФ, бо це є порушенням українського та міжнародного законодавства.

Жодна західна країна не визнала вибори, проведені Росією у Криму.

Верховна Рада України також не визнає Держдуму РФ через голосування в анексованому Криму.

Олена Рощенко, УП

Теми: Крим прокуратура вибори Росія
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Коментарі — 1
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IP: 91.199.93.---ggg55528.09.2016 12:11
избиратели тоже участники "выборов". против тех, кто голосовал тоже будет уголовное дело?
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