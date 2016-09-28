ОБСЄ не може моніторити одну з ключових зон розмежування

Моніторингова місія ОБСЄ призупинила спостереження в Первомайську Луганської області через мінування дороги.

Про це йдеться у повідомленні ОБСЄ у Твіттері.

#OSCE SMM stopped from continuing past Ukrainian checkpoint in Pervomaisk because road is mined. SMM ready & able to monitor, but prevented. — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 28 вересня 2016 р.

Також вказується, що представники самопроголошеної "ДНР" не забезпечили безпечний доступ місії в село Петрівське і не приступили до розмінування цього району.

SMM ready/able to monitor, but prevented. No secur guarantees for SMM at “DPR”-ctrl area of Petrivske; area is mined https://t.co/ZzCVaaguwZ — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 28 вересня 2016 р.

Проте

Як відомо, 21 вересня у Мінську підписано рамкове рішення Тристоронньої контактної групи про розведення сил і засобів.

Зокрема, на розведення сил і засобів у Станиці Луганській, Золотому й Петровському на Донбасі сторони виділили 13 днів.

Українська правда