Шахраї виманюють гроші, прикриваючись іменем Москаля

00
0
Середа, 28 вересня 2016, 12:31

Голова Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль попереджає, що шахраї виманюють у людей гроші, прикриваючись його іменем.

Про це повідомляється в середу на офіційному сайті губернатора.

"Останні кілька тижнів на Закарпатті активізувалися шахраї, котрі, прикриваючись іменем Геннадія Москаля, намагаються видурити у підприємців гроші. Уже зафіксовано кілька випадків, коли на підприємства телефонувала жінка і, представляючись помічницею голови Закарпатської ОДА, просила переказати кілька десятків тисяч гривень на банківський рахунок начебто для відпочинку в області дітей із зони АТО", – пише Москаль.

"Прошу не вестися на подібні дурниці", – наголосив він. – "Нікому ніяких доручень просити кошти я ніколи не давав і давати не буду. Тому якщо хтось намагатиметься від мого імені (чи імені працівників ОДА) видурити гроші, прохання одразу звертатися в поліцію".

Теми: Закарпаття Москаль
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
У Мукачеві п'яний прокурор влаштував ДТП і вдарив патрульного 11 вересня 2016, 16:10
Помер мукачівець, якого поранили на Закарпатті 4 вересня 2016, 15:57
Американці хочуть видобувати на Закарпатті поліметалеву руду 2 вересня 2016, 10:55
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
У штабі АТО заявляють про відсутність втрат за добу
В поліції підтвердили затримання екс-глави київської ДАІ в РФ
Близьку до Мартиненка людину призначили в ГПУ
Геращенко: звинувачення президента Ізраїлю щодо ОУН – некоректні
Усі новини
Розмова

Леонід Фінберг – про свою унікальну бібліотеку: тисячі книг на їдиші та івриті

Історії про бизнес

Гастро-сервіс Местная Еда – скоштуйте шось новеньке