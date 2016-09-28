Під посольствами РФ пройде акція на підтримку Меджлісу

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Середа, 28 вересня 2016, 13:07

У Києві пройде акція на підтримку Меджлісу кримськотатарського народу, який у Росії збираються заборонити.

Про це повідомляє у середу прес-служба Міністерства інформаційної політики.

29 вересня з 11:00 до 12:30 на Майдані Незалежності відбудеться акція підтримки Меджлісу кримськотатарського народу.

Зазначається, що акція пройде одночасно зі засіданням суду в Москві, на якому збираються заборонити Меджліс, який у Росії оголосили екстремістською організацією.

Аналогічні акції відбудуться у низці країн світу біля посольств Російської Федерації з метою висловити протест проти порушення Росією прав людини та корінних народів.

Як повідомлялося, глава Меджлісу, нардеп від фракції "Блок Петра Порошенка" Рефат Чубаров висловив думку, що Росія 29 вересня остаточно заборонить Меджліс.

В свою чергу дочка заступника глави Меджлісу Ільмі Умерова Айше заявила: "Після 29 вересня - після вступу в силу заборони Меджлісу кримськотатарського народу і визнання його екстремістською організацією – ми очікуємо чергового витка посилення репресій щодо кримських татар".

Як відомо, члени Меджлісу протягом усієї анексії Криму Росією виступали з проукраїнською позицією.

Українська правда

Теми: Меджліс права людини Росія кримські татари
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