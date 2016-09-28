Порошенко підписав закон про виплати полоненим військовим

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Середа, 28 вересня 2016, 13:10

Президент Петро Порошенко підписав закон про збереження виплат і окладів військовослужбовцям, які потрапили в полон.    

Про це йдеться у повідомленні прес-служби президента у середу.

"Документом встановлюються правові підстави для проведення перерахунку грошового забезпечення сім'ям тих військовослужбовців Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, які були захоплені в полон або стали заручниками на території проведення АТО під час бойових дій з незаконними збройними формуваннями", - сказано у повідомленні.

Згідно із нововведеннями, за військовослужбовцями, захопленими в полон або заручниками, а також інтернованими в нейтральних державах або безвісно відсутніми, "зберігаються виплати в розмірі посадового окладу за останнім місцем служби, окладу за військовим званням, надбавки за вислугу років, інших щомісячних додаткових видів грошового забезпечення постійного характеру та інші види грошового забезпечення з урахуванням зміни вислуги років та норм грошового забезпечення".

Вказується, що сім'ї полонених військовослужбовців щомісячно отримуватимуть грошове забезпечення, в тому числі додаткові та інші види грошового забезпечення.

Водночас ці положення Закону не поширюються на військовослужбовців, які добровільно здалися в полон, самовільно залишили військові частини (місця служби) або дезертирували.

Як відомо, раніше президент підписав закон, згідно із яким, час перебування громадян України на військовій службі зараховуватиметься до стажу роботи.

Українська правда

Теми: Порошенко війська армія
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IP: 88.200.237.---Ян Варштайнер28.09.2016 14:44
большое спасибо
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