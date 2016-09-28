Порошенко підписав закон про виплати полоненим військовим

Президент Петро Порошенко підписав закон про збереження виплат і окладів військовослужбовцям, які потрапили в полон.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби президента у середу.

"Документом встановлюються правові підстави для проведення перерахунку грошового забезпечення сім'ям тих військовослужбовців Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, які були захоплені в полон або стали заручниками на території проведення АТО під час бойових дій з незаконними збройними формуваннями", - сказано у повідомленні.

Згідно із нововведеннями, за військовослужбовцями, захопленими в полон або заручниками, а також інтернованими в нейтральних державах або безвісно відсутніми, "зберігаються виплати в розмірі посадового окладу за останнім місцем служби, окладу за військовим званням, надбавки за вислугу років, інших щомісячних додаткових видів грошового забезпечення постійного характеру та інші види грошового забезпечення з урахуванням зміни вислуги років та норм грошового забезпечення".

Вказується, що сім'ї полонених військовослужбовців щомісячно отримуватимуть грошове забезпечення, в тому числі додаткові та інші види грошового забезпечення.

Водночас ці положення Закону не поширюються на військовослужбовців, які добровільно здалися в полон, самовільно залишили військові частини (місця служби) або дезертирували.

Як відомо, раніше президент підписав закон, згідно із яким, час перебування громадян України на військовій службі зараховуватиметься до стажу роботи.

Українська правда