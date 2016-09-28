Заступника голови Меджлісу Умерова терміново викликали на допит

Заступник голови Меджлісу Ільмі Умеров повідомив, що його терміново викликають у відділення місцевої "поліції" анексованого Криму.

Про це він повідомив на сторінці в Facebook.

"П'ять хвилин тому з РВВС принесли повістку, згідно з якою, я через 15 хв повинен з'явитися до майора поліції Лєвих Г В в каб 403. Причина не вказана", - написав він.

На думку Умерова це може бути пов'язане із діяльністю Меджлісу.

Як відомо, 12 травня ФСБ по Криму порушило проти Умерова кримінальну справу за ст.280.1 за нібито заклик в ефірі ATR до дій, які загрожують територіальній цілісності Російської Федерації. Умеров заявляв, що його слова в передачі невірно переклали.

Умерова взяли на підписку про невиїзд.

11 серпня Умерову стало погано в суді, його госпіталізували. Незважаючи на це, суддя винесла постанову відправити Умерова на психіатричну експертизу.

Його протримали у психлікарні до 7 вересня.

Українська правда