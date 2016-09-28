Лисенко пропонує програму переманювання бойовиків зі зброєю

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Середа, 28 вересня 2016, 14:01

Речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко пропонує запровадити програму переманювання на український бік бойовиків зі зброєю.

Відповідну ініціативу він озвучив у середу в Facebook.

Лисенко нагадав про програму СБУ "На тебе чекають вдома", за умовами якої бойовики, що схаменулися і не мають тяжких злочинів за спиною, мають можливість бути виправданими через суд та безкримінально повернутися до своєї родини.

Речник АТО пропонує втілити в життя ще один проект – "Зароби, зберігши життя".

Суть програми полягає в тому, що бойовик, який перегнав на бік ЗСУ одиницю ворожої техніки (танк, БМП, БТР, САУ) отримує право в суді на зменшення або звільнення від покарання та отримує грошову винагороду, як наші бійці за знешкоджену ворожу техніку.

"Таким чином, бойовик зберігає собі життя, отримує пристойні гроші на життя та зберігає життя нашим хлопцям, яких могли б з цієї техніки ушкодити, позбавляє ворога одиниці техніки та одного фахівця, до складу ЗСУ зараховується майже безкоштовна одиниця справної техніки", – зазначає полковник.

У коментарі "Українській правді" Лисенко зазначив, що подібну практику він спостерігав в Іраку, де проходив службу в рамках миротворчого контингенту.

"Американські військові офіційно викупали зброю в іракських повстанців. В першу чергу переносні зенітно-ракетні комплекси "Стріла" або "Стінгер" та ручні протитанкові гранатомети РПГ 7", – розповів полковник.

За словами Лисенка, подібна практика була широко поширена і була успішною.

"Навіть якщо люди не мали цієї зброї, відшукували її на складах чи в схованках і приносили на бази, де з ними офіційно розраховувалися", – зазначив полковник.

Лисенко пропонує залучити міжнародні кошти до фонду, який реально сприятиме звільненню та відновленню Донбасу або використовувати гроші з держбюджету, які виділяються на винагороду бійцям за знешкоджену ворожу техніку.

Він пояснив, що в період, коли діє "режим тиші", коли немає гострих боїв, атак на бронетехніці, в бюджет Міноборони все одно закладаються гроші, які можуть бути виділені українським військовим за пошкодження бойової техніки.

"Їх можна спрямувати, щоб ворог переганяв на наш бік техніку плюс отримував юридичний супровід та захист", – зазначив речник АТО.

На думку Лисенка, це дозволить зекономити значні кошти.

Валентина Романенко, УП

Теми: Міноборони зброя
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