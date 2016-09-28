Під час оголошення результатів по MH17 заслухали перехоплення розмов бойовиків

00
0
Середа, 28 вересня 2016, 14:33

Під час оприлюднення у Нідерландах результатів розслідування катастрофи малазійського Боїнгу над Донбасом у липні 2014 року Міжнародна спільна слідча групаза заслухала перехоплені розмови проросійських бойовиків.

Зокрема на аудіо бойовики говорять, що їм немає чим відбивати напади літаків СУ-25 і що планують отримати ракетну установку "Бук". Також наводяться розмови бойовиків щодо транспортування "Буку".

"А куди нам цю красуню вантажити? Ту, що я привіз. Я вже у Донецьку", - говорить один із бойовиків.

"Це те, що я дума? "Бук"?", - питає інший.

"Так", - відповідає перший.

Це відео було оприлюднене СБУ ще у 2014 році.

Також було представлено запис перехоплених розмов бойовиків, які підтверджують, що "Бук" потрапив в Україну з території Росії. Його супроводжували бойовики.

Слідство встановило, що "Бук" наступного дня помітили у Єнакієвому Донецької області.

На аудіо бойовик говорить, що привіз "одну" установку.

"Відвантажили і своїм ходом пригнали", - каже він.

"Вона своїм ходом прийшла? Чи на тралі" – запитує інший.

"Перейшла, перейшла через смугу (кордон –ред.)",  - відповідає перший.

Тоді один із бойовиків говорить, що "бук" піде із "танками "Востока". Слідство зазначає, що пізніше "Бук" повернувся на територію Росії.

Українська правда

Теми: катастрофи Донбас АТО
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
У причетності до катастрофи MH17 підозрюються 100 людей 28 вересня 2016, 14:51
Слідство: MH17 збили з території бойовиків із російського "Бука" 28 вересня 2016, 14:49
Кремль не захотів розмишляти, чи був український Су-25 поруч із MH17 28 вересня 2016, 13:52
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
У причетності до катастрофи MH17 підозрюються 100 людей
Слідство: MH17 збили з території бойовиків із російського "Бука"
Під час оголошення результатів по MH17 заслухали перехоплення розмов бойовиків
У КС заявляють про підробку документів суду
Усі новини
ТАБЛОID

Лещенко з коханою показали квартиру

Ні – кодеїну!

Які ліки небезпечні для дітей