Під час оголошення результатів по MH17 заслухали перехоплення розмов бойовиків
Під час оприлюднення у Нідерландах результатів розслідування катастрофи малазійського Боїнгу над Донбасом у липні 2014 року Міжнародна спільна слідча групаза заслухала перехоплені розмови проросійських бойовиків.
Зокрема на аудіо бойовики говорять, що їм немає чим відбивати напади літаків СУ-25 і що планують отримати ракетну установку "Бук". Також наводяться розмови бойовиків щодо транспортування "Буку".
"А куди нам цю красуню вантажити? Ту, що я привіз. Я вже у Донецьку", - говорить один із бойовиків.
"Це те, що я дума? "Бук"?", - питає інший.
"Так", - відповідає перший.
Це відео було оприлюднене СБУ ще у 2014 році.
Також було представлено запис перехоплених розмов бойовиків, які підтверджують, що "Бук" потрапив в Україну з території Росії. Його супроводжували бойовики.
Слідство встановило, що "Бук" наступного дня помітили у Єнакієвому Донецької області.
На аудіо бойовик говорить, що привіз "одну" установку.
"Відвантажили і своїм ходом пригнали", - каже він.
"Вона своїм ходом прийшла? Чи на тралі" – запитує інший.
"Перейшла, перейшла через смугу (кордон –ред.)", - відповідає перший.
Тоді один із бойовиків говорить, що "бук" піде із "танками "Востока". Слідство зазначає, що пізніше "Бук" повернувся на територію Росії.
Українська правда