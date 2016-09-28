Під час оголошення результатів по MH17 заслухали перехоплення розмов бойовиків

Під час оприлюднення у Нідерландах результатів розслідування катастрофи малазійського Боїнгу над Донбасом у липні 2014 року Міжнародна спільна слідча групаза заслухала перехоплені розмови проросійських бойовиків.

Зокрема на аудіо бойовики говорять, що їм немає чим відбивати напади літаків СУ-25 і що планують отримати ракетну установку "Бук". Також наводяться розмови бойовиків щодо транспортування "Буку".

"А куди нам цю красуню вантажити? Ту, що я привіз. Я вже у Донецьку", - говорить один із бойовиків.

"Це те, що я дума? "Бук"?", - питає інший.

"Так", - відповідає перший.

Це відео було оприлюднене СБУ ще у 2014 році.

Також було представлено запис перехоплених розмов бойовиків, які підтверджують, що "Бук" потрапив в Україну з території Росії. Його супроводжували бойовики.

Слідство встановило, що "Бук" наступного дня помітили у Єнакієвому Донецької області.

На аудіо бойовик говорить, що привіз "одну" установку.

"Відвантажили і своїм ходом пригнали", - каже він.

"Вона своїм ходом прийшла? Чи на тралі" – запитує інший.

"Перейшла, перейшла через смугу (кордон –ред.)", - відповідає перший.

Тоді один із бойовиків говорить, що "бук" піде із "танками "Востока". Слідство зазначає, що пізніше "Бук" повернувся на територію Росії.

Українська правда