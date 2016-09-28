Слідство: MH17 збили з території бойовиків із російського "Бука"

Міжнародне слідство переконане, що пасажирський літак "Малайзійських авіаліній" 17 липня 2-014 року над сходом України збили з Первомайська, підконтрольного проросійським бойовикам, із установки "Бук", привезеної з Росії.

Про це заявив голова департаменту розслідувань поліції Нідерландів Гілберт Пауліссен на п прес-конференції в Гаазі у середу.

"Ми повністю певні того, що наші висновки точні. А висновки наступні: 17 липня рейс MH17 був збитий ракетою з ПЗРК "Бук" з поля у Первомайському, і система була привезена з території Російської Федерації, а потім повернулася на територію Росії", – заявив він.

Слідство у своїх висновках спирається на записи перехоплених телефонних розмов бойовиків Донбасу, записи у соцмережах, оприлюднені свідками знімки та відеозаписи, аналіз решток літака, а також дослідні експерименти (реконструкції) й висновки експертів.

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