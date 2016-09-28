Тимошенко каже, що її фракція голосуватиме за звільнення суддів

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Середа, 28 вересня 2016, 16:01

Фракція "Батьківщина" буде голосувати за звільнення суддів на позачерговому засіданні парламенту, але партії має багато зауважень до призначення нових суддів.

Про це заявила лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко на прес-конференції в середу, інформує прес-служба партії.

"Партія і фракція "Батьківщина" підтримують звільнення суддів, які скомпрометували себе, які не працювали на боці права, народу, держави, а працювали на репресії, на фальсифікації, на знищення прав і свобод людей", – зазначила вона.

Водночас, за словами Тимошенко, із призначенням суддів постає інше важливе питання.

"На жаль, після ухвалених змін до Конституції щодо реформи системи судочинства, президент тотально узурпує судову гілку влади", – заявила політик.

Тимошенко стверджує, що серед внесених пропозицій на призначення суддів є кандидатури тих, хто вже давно порушив честь і присягу судді.

"Тому ми будемо ретельно розбиратися з кожною кандидатурою: за кого голосувати, а за кого – ні", – заявила вона, додавши, що "ніякого голосування оптом за призначення суддів не буде".

Теми: Батьківщина
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