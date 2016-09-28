Тимошенко каже, що її фракція голосуватиме за звільнення суддів
Фракція "Батьківщина" буде голосувати за звільнення суддів на позачерговому засіданні парламенту, але партії має багато зауважень до призначення нових суддів.
Про це заявила лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко на прес-конференції в середу, інформує прес-служба партії.
"Партія і фракція "Батьківщина" підтримують звільнення суддів, які скомпрометували себе, які не працювали на боці права, народу, держави, а працювали на репресії, на фальсифікації, на знищення прав і свобод людей", – зазначила вона.
Водночас, за словами Тимошенко, із призначенням суддів постає інше важливе питання.
"На жаль, після ухвалених змін до Конституції щодо реформи системи судочинства, президент тотально узурпує судову гілку влади", – заявила політик.
Тимошенко стверджує, що серед внесених пропозицій на призначення суддів є кандидатури тих, хто вже давно порушив честь і присягу судді.
"Тому ми будемо ретельно розбиратися з кожною кандидатурою: за кого голосувати, а за кого – ні", – заявила вона, додавши, що "ніякого голосування оптом за призначення суддів не буде".