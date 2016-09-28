Луценко і Аваков розповіли деталі замаху на львівського бізнесмена

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Середа, 28 вересня 2016, 16:45

Замах на львівського бізнесмена і кримінального авторитета Богдана Копитка, який був здійснений 29 серпня і внаслідок якого загинули троє охоронців, готувався два місяці.

Про це у середу на спільній прес-конференції розповіли генпрокурор Юрій Луценко, голова МВС Арсен Аваков і заступник керівника Нацполіції Вадим Троян.

Троян розповів, що цей замах був замовним. Для його здійснення використовувалися кулемети, РПГ, а також фугаси, які були закладені біля дороги на маршруті слідування машини Копитка на Львівщині.

Замовник, за його словами, був затриманий у Києві у вівторок. Наразі від доставлений до Львова, де над ним, за словами Луценка, у четвер відбудеться суд. Він уточнив, що мова йде про уродженця Львова.

Організатор і два його помічники також були затримані.

У свою чергу Аваков заявив, що один з виконавців служив в АТО у батальйоні "Айдар".

Міністр також показав фото одного з затриманих, який, за його словами, є громадянином Росії і приїхав в Україну, де останні два роки займається "такою вільною діяльністю". На фото видно, що затриманий має на спині велике татуювання у вигляді свастики.

 

Троян додав, що цей чоловік служив у російській армії, після чого був завербований до фашистських організацій.

"Потім, у 2014 році, коли почалися у нас події, він був засланий на нашу територію", – додав Троян.

Луценко додав, що, судячи з обшуків, банда готувалася до скоєння інших злочинів по всій Україні, у тому числі і в Києві.

Мотивами злочину він назвав боротьбу кримінальних елементів за сфери впливу.

Відповідаючи на запитання про те, чи вважає слідство самого Копитка причетним до кримінального світу, Луценко заявив, що відповідь на це запитання дасть розслідування.

У свою чергу Аваков охарактеризував його так: "Підприємець Богдан Копитко, відомий у західних областях України за кличками Бодя, Копито, Долар".

Луценко додав, що раніше Копитко був судимий.

Як відомо, замах на голову спостережної ради "Львівського холодокомбінату" Копитка був здійснений 29 серпня.

Українська правда

Теми: Луценко Аваков поліція Львівщина
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