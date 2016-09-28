Порошенко: Слідство переконливо показало, хто збив рейс МН-17

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Середа, 28 вересня 2016, 19:16

Президент Петро Порошенко заявляє, що результати попереднього розслідування Міжнародної слідчої групи щодо збиття літака Малайзійських авіаліній МН-17, надали беззаперечні докази причетності до теракту Росії та її бойовиків.

Про це Порошенко сказав на засіданні Ради національної безпеки і оборони України, присвяченому оборонному бюджету, повідомляє прес-служба Порошенка.

"Сьогодні у цій справі Міжнародною слідчою групою поставлена крапка – вони підтверджують, що падіння літака було спричинене вибухом бойової частини, встановленої на ракеті, випущеної російським зенітно-ракетним комплексом "БУК", - заявив Порошенко.

"Доведено, що "БУК"-вбивця потрапив на нашу територію з території Російської Федерації. Після злочину, коли терористи намагалися сховати свої сліди, цей "БУК" був терміново вивезений за українсько-російський кордон", - заявив він.

За словами Порошенка "є всі тверді докази того, хто скоїв цей страшний злочин і хто несе повну відповідальність за цю терористичну атаку". 

Порошенко висловив переконання, що для успішного завершення розслідування потрібна підтримка міжнародної спільноти та співпраця з боку всіх зацікавлених країн.

При цьому він висловив сподівання що будуть названі і прізвища тих, хто скоїв цей злочин і тих, хто віддавав наказ.

Як відомо, члени Міжнародної слідчої групи, що розслідує причини катастрофи рейсу МН-17, яка сталася 17 липня 2014 року, переконані, що мають у своєму розпорядженні незаперечні докази того, що лайнер був збитий зенітною ракетою серії 9М38 зенітно-ракетного комплексу "Бук".

Українська правда

Теми: Порошенко катастрофи Донбас
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Коментарі — 3
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IP: 5.105.153.---farabundo28.09.2016 21:01
vlad:
Ошибаешься! Как только будет окончательно названы и исполнители, и заказчики данного преступления (поименно, пофамильно!!!), дело примет совсем другой оборот. А тут уже идет ответственность государства-агрессора, так как "приватных" Буков, как выразилась британский парламентарий, - не бывает! И весь массив компенсаций ляжет на государство, подготовившее, спланировавшее и хладнокровно реализовавшее данное Преступление против Человечности.
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IP: 46.172.153.---vlad28.09.2016 19:57
Ну, слідство ніколи не скаже, що винна в збитті літака Росія і зокрема Путін. Бо що з них візьмеш і як. Назвуть прізвища кількох солдатиків чи бойовиків, про яких ніхто не знає де вони, частково зроблять винною Україну, що не закрила повітряний простір..і на тому все закінчиться. Якщо хтось і буде платити якийсь штраф сім'ям вбитих, то хіба що Україна....Все до цього йде.....
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IP: 46.172.153.---vlad28.09.2016 19:52
Ну, слідство ніколи не скаже, що винна в збитті літака Росія і зокрема Путін. Бо що з них візьмеш і як. Назвуть прізвища кількох солдатиків чи бойовиків, про яких ніхто не знає де вони, частково зроблять винною Україну, що не закрила повітряний простір..і на тому все закінчиться. Якщо хтось і буде платити якийсь штраф сім'ям вбитих, то хіба що Україна....Все до цього йде.....
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