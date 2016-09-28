Міноборони Росії заявляє, що жодні РЗК кордон не перетинали

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Середа, 28 вересня 2016, 20:00

Офіційний представник Міноборони Росії генерал-майор Ігор Конашенков заявляє, що російські зенітно-ракетні комплекси ніколи не перетинали кордон з Україною.

Про це він сказав в коментарі російському "Інтерфаксу".

"Жодні російські зенітні ракетні комплекси, і в тому числі "Бук", російсько-український кордон ніколи не перетинали", - заявив він.

Як відомо, міжнародна команда з розслідування катастрофи літака "Боїнг" рейсу МН17, що сталася 17 липня 2014 року, дійшла висновку, що лайнер було збито ракетою, випущеною із ЗРК "Бук", доставленого з території Росії.

Слідчі збирають інформацію про двох фігурантів справи і називають їхні імена.

Катастрофа літака Boeing-777 рейсу MH17 забрала життя 283 пасажирів та 15 членів екіпажу, в тому числі 80 дітей. Найбільше серед загиблих було громадян Нідерландів, Малайзії та Австралії. 

Теми: Росія Міноборони
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