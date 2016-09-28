Порошенко і Туск скоординували дії задля безвізу

Президент України Петро Порошенко та президент Європейської Ради Дональд Туск скоординували підходи щодо завершення ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Про це повідомила прес-служба глави держави за результатами переговорів двох високопосадовців, які відбулися у Києві.

Лідери скоординували підходи щодо завершення ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також якнайшвидшого схвалення Європарламентом та Радою ЄС рішення про запровадження безвізового режиму для українців.

Співрозмовники також обговорили графік політичного діалогу на найвищому рівні по лінії Україна-ЄС до кінця року, включаючи орієнтовні терміни проведення чергового саміту.

Окрім того, Порошенко подякував Тускові за незмінну особисту підтримку України у боротьбі з російською агресією та впровадженні реформ.

Президент поінформував співрозмовника про розвиток ситуації на Донбасі та зусилля України у реалізації Мінських домовленостей у контексті обговорення майбутніх відносин між ЄС та Росією під час засідання Європейської Ради 20-21 жовтня.

"Ми розраховуємо на збереження солідарності ЄС з Україною та продовження санкційного тиску на Росію до повного відновлення суверенітету та територіальної цілісності України", - наголосив Порошенко.

Українська правда