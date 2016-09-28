Місія ОБСЄ не призупиняє моніторинг на Донбасі, але обмежена в пересуванні

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ продовжує здійснювати моніторинг ситуації з безпекою в Донецькій та Луганській областях. Однак її свобода переміщення обмежена.

Про це йдеться в повідомленні СММ ОБСЄ на Facebook.

"СММ ОБСЄ продовжує здійснювати моніторинг ситуації з безпекою в Донецькій і Луганській областях. Однак свобода пересування Місії обмежена через міни", - сказано в заяві.

Спостерігачі повідомляють, що готові забезпечити свою присутність і виконувати свою роботу на щоденній основі. "Щоб виконати це завдання, Місії необхідний безпечний, надійний і беззастережний доступ для своїх спостерігачів", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що моніторингова місія ОБСЄ призупинила спостереження в Первомайську Луганської області через мінування дороги.

Українська правда