Місія ОБСЄ не призупиняє моніторинг на Донбасі, але обмежена в пересуванні
Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ продовжує здійснювати моніторинг ситуації з безпекою в Донецькій та Луганській областях. Однак її свобода переміщення обмежена.
Про це йдеться в повідомленні СММ ОБСЄ на Facebook.
"СММ ОБСЄ продовжує здійснювати моніторинг ситуації з безпекою в Донецькій і Луганській областях. Однак свобода пересування Місії обмежена через міни", - сказано в заяві.
Спостерігачі повідомляють, що готові забезпечити свою присутність і виконувати свою роботу на щоденній основі. "Щоб виконати це завдання, Місії необхідний безпечний, надійний і беззастережний доступ для своїх спостерігачів", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що моніторингова місія ОБСЄ призупинила спостереження в Первомайську Луганської області через мінування дороги.
Українська правда