Місія ОБСЄ не призупиняє моніторинг на Донбасі, але обмежена в пересуванні

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Середа, 28 вересня 2016, 22:48

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ продовжує здійснювати моніторинг ситуації з безпекою в Донецькій та Луганській областях. Однак її свобода переміщення обмежена.

Про це йдеться в повідомленні СММ ОБСЄ на Facebook.

"СММ ОБСЄ продовжує здійснювати моніторинг ситуації з безпекою в Донецькій і Луганській областях. Однак свобода пересування Місії обмежена через міни", - сказано в заяві.

Спостерігачі повідомляють, що готові забезпечити свою присутність і виконувати свою роботу на щоденній основі. "Щоб виконати це завдання, Місії необхідний безпечний, надійний і беззастережний доступ для своїх спостерігачів", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що моніторингова місія ОБСЄ призупинила спостереження в Первомайську Луганської області через мінування дороги.

Українська правда

Теми: ОБСЄ
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