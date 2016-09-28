Адвокат фігуранта "справи Онищенка" звинувачує НАБУ в побитті підопічного

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Середа, 28 вересня 2016, 23:24

Володимир Клочков - адвокат фігуранта "газової справи Онищенка" Олександра Сергієнка, заявляє, що його підопічного побили співробітники НАБУ.

Про це повідомляють "Українські новини", а також сам Клочков на Facebook.

Згідно з інформацією, 26 вересня Солом'янський райсуд Києва змінив Сергієнкові запобіжний захід - відправив під домашній арешт з носінням браслета. У зв'язку з цим його повинні були випустити з СІЗО і провести додому.

Однак під час транспортування Сергієнко був знову затриманий слідчими і спецназом НАБУ та відправлений в ізолятор тимчасового утримання.

"... без будь-якого пред'явлення обвинувачення машина Нацполіції з Сергієнком була грубо атакована людьми в масках, а сам Олександр після фізичного впливу цими людьми був викрадений і відвезений в невідомому напрямку. Зараз він перебуває в ІТТ, але спочатку люди в камуфляжі не показали взагалі жодних документів", - заявив Клочков.

Крім того, за словами адвоката, Сергієнка випустили з СІЗО пізніше визначеного часу.

Клочков також вважає, що його підопічному збираються висунути звинувачення у новій кримінальній справі — за 209 ст. КПК (відмивання і незаконна легалізація доходів).

"НАБУ тисне на Сергієнка психологічно. Вони ставлять завдання у будь-який спосіб довести його винуватість, регулярно пропонуючи йому написати "зізнавальні свідчення". Людину намагаються зламати, знаючи, що у нього загострилися хронічні захворювання і йому необхідний особливий догляд, якого неможливо досягти в слідчому ізоляторі", - запевняє Клочков.

Як відомо, Онищенка й ще 20 осіб підозрюють у махінаціях із газом держкомпанії "Укгазвидобування", який отримували за угодою про спільну діяльність.

Серед фігурантів справи - й Олександр Сергієнко, який є адвокатом нардепа.

За версією слідства, з січня 2013 року до січня 2016-го компанії, підконтрольні Онищенку, перепродували куплений у держкомпаній газ своїм же фірмам за заниженими цінами, а після цього реалізовували його кінцевим споживачам за ринковою ціною. Цим державі завдали шкоди на суму 1 млрд 613 млн гривень.

5 липня Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт депутата Олександра Онищенка.

Він є головним фігурантом газової схеми. Але до голосування він залишив Україну і наразі перебуває за кордоном.

Інтерпол зможе прийняти рішення про оголошення його в міжнародний розшукне раніше жовтня цього року. 

Теми: НАБУ Онищенко
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