ГПУ готує клопотання про екстрадицію Макаренка з Москви

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Четвер, 29 вересня 2016, 00:45

У Москві затримали колишнього начальника Державтоінспекції у місті Києві Миколу Макаренка.

Про це повідомив заступник Генерального прокурора України Євгеній Єнін.

Єнін зазначив, що його затримано на підставі оголошення у міжнародний розшук Інтерполом за клопотанням української сторони. На даному етапі до Макаренка застосовано тимчасовий арешт.

"Наразі ми перебуваємо в тісному контакті з російською стороною. Ми вже здійснюємо переклад клопотання про затримання і про видачу цієї особи в Україну. Російській стороні ми вже підтвердили той факт, що ми будемо вимагати видачі цієї особи", - констатував заступник генерального прокурора України.

За словами Єніна, після того як російська сторона завершить екстрадиційну перевірку щодо Макаренка, буде прийнято рішення про його видачу.

Нагадаємо, у квітні 2015 року Макаренка було оголошено у розшук за підозрою у корупції. 23 вересня Печерський районний суд міста Києва заочно обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Теми: ДАІ Генпрокуратура Росія
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