Молдова заборонила ввезення м'яса з України

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Четвер, 29 вересня 2016, 02:50

Кабінет міністрів Молдови прийняв рішення про тимчасову заборону на ввезення з України м'яса, препаратів, продуктів і субпродуктів тваринного походження від тварин, сприйнятливих до африканської чуми свиней, а також сировини для фуражу.

Про це повідомляє moldpres.md.

Це рішення прийнято за підсумками скликаного 27 вересня прем'єр-міністром Молдови Павлом Філіпом засідання Комісії з надзвичайних ситуацій, на якому було затверджено План заходів щодо запобігання розповсюдження африканської чуми свиней на території республіки.

Документ передбачає, зокрема, що молдавське національне агентство з безпеки харчових продуктів координуватиме дії щодо запобігання розповсюдження африканської чуми свиней на території країни і забезпечить необхідні кошти для проведення заходів з контролю над вірусом.

Теми: Молдова продукти експорт
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