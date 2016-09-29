ОПЕК обмежить видобуток нафти у листопаді

00
0
Четвер, 29 вересня 2016, 05:51

Країни-члени нафтового картелю ОПЕК вперше з 2008 року домовилися обмежити видобуток нафти.

Про це повідомляє Reuters.

"ОПЕК прийняла виняткове рішення сьогодні ... Після двох з половиною років, ОПЕК досягли консенсусу з питання управління ринком", сказав міністр нафти Ірану Біжан Зангане, які неодноразово сперечався з Саудівською Аравією під час попередніх зустрічей.

ОПЕК планує встановити видобуток на рівні 32,5-33 мільйона барелів на день, тоді як поточний видобуток становить щоденно 33,24 мільйона барелів нафти.

Рішення про те, скільки нафти вироблятиме кожна окрема країна, буде прийняте у листопаді на саміті ОПЕК у Відні, коли запрошення приєднатися до обмеження отримають інші країни, що не входять в ОПЕК, зокрема Росія.

Теми: нафта
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
Нафта продовжує дешевшати 23 вересня 2016, 09:42
Ціни на нафту падають на даних про бурові установки зі США 12 вересня 2016, 10:50
Ціни на нафту пішли вгору 7 вересня 2016, 09:32
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Судді півроку "тягнули" зі справою екс-ректора Мельника про хабарі
США висунули Росії ультиматум щодо Сирії
РНБО схвалила збільшення фінансування силовиків у цьому році
Підозрюваного у вбивстві поліцейських перевели з лікарні в СІЗО
Усі новини
Трамп vs Клінтон

Соцмережі обговорюють дебати Клінтон і Трампа: гіфки, приколи, цитати та меми

Відео

Китай полюватиме на інопланетян завдяки найбільшому у світі радіотелескопу