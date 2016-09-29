У Подільську вирішили з почестями поховати Котовського

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Четвер, 29 вересня 2016, 07:06

Подільська міська рада Одеської області проголосувала за перепоховання останків радянського військового Григорія Котовського.

Про це пише dumskaya.net.

Згідно з рішенням міськради місцеве КП "Ритуальна служба" перенесе труну з останками Котовського з мавзолею в парку Шевченка на кладовищі №1 по Виноградній вулиці, де поховає з військовими почестями. При цьому церемонія пройде майже таємно. Пресу не запрошуватимуть.

Перший склеп для забальзамованих останків Котовського був побудований в місті, яке тоді називався Бірзула, ще в 1925 році, відразу після вбивства Котовського.

У 1941 році саркофаг був зруйнований німцями, останки Котовського були поховані у спільній могилі. Мавзолей повністю відновили в 1965 році.

Котовський зробив стрімку кар'єру від простого безробітного, раніше судимого за кримінальні злочини, до радянського керівника високого рівня, типову для багатьох радянських керівників того часу.

Теми: Одеська область
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Коментарі — 2
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IP: 93.77.16.---Gonsales29.09.2016 08:50
етнографічно котовськ це ще поділля,тому так і назвали... завезеним туди кoцап@м це знати не обовязково, так що сиди тихо і не задавай дурних питань
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IP: 37.52.84.---Шлакоблок29.09.2016 07:54
Я, житель Котовска (ныне Подольска, хотя я не видел здесь никакого Подола в понимании этого слова), не понимаю значимость этого процесса. Здесь о Котовском (герое) никто не говорит и не вспоминает. Мавзолей Котовского (на земном шаре всего 3 мавзолея: в Индии, в Москве и в Котовске) в уничижительном состоянии (требует ремонта и т.п.), а тут вдруг такие процедуры. Как вы думаете: зачем это всё делается?
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