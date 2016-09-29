У Подільську вирішили з почестями поховати Котовського

Подільська міська рада Одеської області проголосувала за перепоховання останків радянського військового Григорія Котовського.

Про це пише dumskaya.net.

Згідно з рішенням міськради місцеве КП "Ритуальна служба" перенесе труну з останками Котовського з мавзолею в парку Шевченка на кладовищі №1 по Виноградній вулиці, де поховає з військовими почестями. При цьому церемонія пройде майже таємно. Пресу не запрошуватимуть.

Перший склеп для забальзамованих останків Котовського був побудований в місті, яке тоді називався Бірзула, ще в 1925 році, відразу після вбивства Котовського.

У 1941 році саркофаг був зруйнований німцями, останки Котовського були поховані у спільній могилі. Мавзолей повністю відновили в 1965 році.

Котовський зробив стрімку кар'єру від простого безробітного, раніше судимого за кримінальні злочини, до радянського керівника високого рівня, типову для багатьох радянських керівників того часу.