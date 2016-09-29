АТО: на 7-й день після угоди, обстріли у Станиці Луганській тривають

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Четвер, 29 вересня 2016, 07:40

За минулу добу російсько-окупаційні війська 25 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників, в тому числі біля Станиці Луганської, де українські сили, а також бойовики планують відведення озброєння від лінії розмежування.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Так, на Луганському напрямку зафіксовано 9 порушень "режиму тиші". Противник вдавався до збройних провокацій з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї в районі Новоолександрівки, Новозванівки та Станиці Луганскої. А з БМП окупанти обстріляли українських захисників біля населених пунктів Новозванівка та Новоолександрівка.

На Маріупольському напрямку зафіксовано 8 порушень "режиму тиші". В районі Мар’їнки, Талаківки, Старогнатівки, Широкиного та Водяного бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї, кулеметів та гранатометів. Окрім того, по Широкиному та Мар’їнці вів вогонь снайпер.

На Донецькому напрямку зафіксовано 8 обстрілів. Окупанти із гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї вели вогонь в районі Авдіївки та Верхньоторецького. Також по Авдіївці окупанти відкривали вогонь з міномету 82-го калібру, а по Новгородському вели вогонь з БМП та зенітної установки.

В зоні проведення АТО за добу, що минула, зафіксовано проліт 1 БПЛА.

У штабі підкреслюють, що, незважаючи на ці провокації, Збройні Сили України суворо дотримаються "режим тиші" та неухильно виконують відповідні пункти Мінських угод.

Як відомо, 21 вересня в Мінську було підписано угоду, згідно з якою українські сили, а також бойовики відводять озброєння від лінії розмежування на трьох ділянках - у районах населених пунктів Станиця Луганська, Золоте і Петровське. Угода набула чинності 22 вересня. Вона повинна бути виконана протягом 13 днів за умови, що 7 днів в цих районах буде дотримуватися режим тиші.

Теми: Донбас АТО бойові дії Мінські угоди
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IP: 46.175.78.---vik735229.09.2016 08:25
Це значить, що лугaнд0ни не задоволені рамковою угодою Марчука-Кучмaненко і вимагають відвід на 10 км. Де президент миру, де Медведчук та Кучмa? Терміново накропати найновішу другу найрамковішу угоду з десятьма секретними протоколами. Ба_ригa не може бути воїном та захисником, що було наочно доведено.
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