Слідчі ГПУ затримали заступника мера Херсона

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Четвер, 29 вересня 2016, 09:17
favoritekherson.co

Головне слідче управління Генпрокуратури затримало заступника мера Херсона та його поплічника - депутата міськради, які вимагали з підприємців міста 15% відкат за оплату виконаних робіт.

Про це повідомляє у четвер генпрокурор Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, сума хабара, на якому погорів чиновник складає 80 тисяч гривень. Прізвищ затриманих генпрокурор не уточнив.


Як повідомляється на сайті Херсонської міськради, зокрема розслідують факти корупційної діяльності в.о. заступника міського голови, депутата міської ради від партії "Самопоміч" Аркадія Подлєсного.

Як відомо, напередодні голова Херсонської обласної ради Андрій Путілов подав у відставку в результаті кризи, що склалася в облраді.

Про політичні розклади на Херсонщині можна також прочитати в матеріалі Українська правда "Тераріум однодумців і козир Тимошенко. Як Порошенко втратив Херсон".

Українська правда

Теми: Херсонська область хабар Генпрокуратура
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