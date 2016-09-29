Князевич заявив, що суддів могли б звільнити і потім

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Четвер, 29 вересня 2016, 10:33

Після 30 вересня суддів, які порушили присягу і звільнити яких закликала парламент громадськість, могла б звільнити Вища рада правосуддя за новою нормою Конституції.

Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань правової політики та правосуддя Руслан Князевич на позачерговому засіданні парламенту.

"Ідея проведення цього засідання виникла у зв’язку з тим, що на одному з сайтів з'явилася стаття так званого експерта "Реанімаційного пакету реформ" пана (Михайла) Жернакова, потім цю ідею підхопила одна з фракцій парламенту, був змушений на неї відреагувати президент – і зараз ми змушені проводити засідання", – сказав він.

"У зв’язку з цим у мене питання: друзі, а для чого ми міняли Конституцію? Я вам нагадаю, що відповідно до тих зміни до Конституції, які набувають чинності завтра, ці повноваження перейдуть до Вищої ради юстиції саме через те, що парламент добровільно відмовився від них, щоб ніхто не звинувачував його в політичному впливі на прийняття рішення щодо звільнення чи обрання суддів", – заявив Князевич.

"Кажуть, що далі правової підстави не буде, оскільки змінюється Конституція і та правова підстава, яка була застосована – "порушення присяги", вже не буде в наступній нормі Конституції. Це правда. Ми зумисно цю норму Конституції замінили на нову норму, тому що ми програли кілька рішень у Європейському суді з прав людини саме через те, що порушення присяги не є звичною практикою Європейського Союзу", – додав він.

Князевич пояснив, що "цю норму зараз змінили на норму "грубе нехтування обов'язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді".

"Саме ця норма й має бути застосована під час звільнення суддів", – сказав він.

Доповнюється…

Олена Рощенко, УП

Теми: суд Верховна Рада
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