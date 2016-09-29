Рада розглядає питання звільнення суддів – голосів немає

Верховна Рада розглядає питання звільнення суддів за порушення присяги.

Наразі депутати не підтримали 4 проекти постанов про звільнення суддів.

Голова Вищої ради юстиції Ігор Бенедисюк пояснив, що рішення про звільнення цих суддів виносив ще попередній склад ВРЮ часів Віктора Януковича, водночас вже нинішній склад, переглянувши ці рішення не знайшов підстав для їх скасування.

Водночас голова профільного комітету Руслан Князевич зазначив, що комітет не підтримав звільнення цих суддів, однак не заперечує проти розгляду у сесійній залі.

Депутати розглядають постанови щодо кожного судді окремо в порядку реєстрації.

Необхідної кількості голосів у парламенті не знайшлося. Одностайності в сесійній залі немає.

Позафракційний нардеп Юрій Левченко зокрема запропонував спікеру Андрію Парубію "припинити цей фарс" і закрити позачергове засідання Ради.

Парубій запропонував оголосити 15-хвилинну перерву для консультацій, однак ця пропозиція не знайшла підтримки голів фракцій через побоювання, що депутати потім не зберуться.

Наразі нардепи перейшли до формату обговорення кожної постанови, а голосування має відбутися в кінці.

Валентина Романенко, УП