Доповідь щодо MH17: родичі звинувачують Росію

Після озвученої в середу доповіді нідерландських слідчих щодо катастрофи малайзійського літака рейсу MH17 низка родичів заявили, що вважають Росію відповідальною за катастрофу.

Про це вони заявили журналісту російської "Нової газети" Павлу Канигіну.

Професор Габріель ван ден Брінк, який втратив у катастрофі колегу і найближчого друга, заявив, що, якщо Росія наполягає на своїй невинності, вона повинна це довести.

"Якщо ти чистий і тобі нема чого приховувати, піди доведи! Звичайно, при цьому ніхто з нас не покладає колективну відповідальність на всю країну, на всіх російських людей. У нас прийнято розділяти відповідальність влади та простих людей", – сказав він.

Він зазначив, що уряд Нідерландів змушений балансувати між інтересами бізнесу, який не хоче псувати відносин з Росією, і інтересами голландського суспільства, яке вимагає притягти Москву до відповіді.

"Так що наш уряд зараз між двох вогнів. Але тим не менш ми довіряємо йому і знаємо, що рано чи пізно винні будуть названі і буде суд", – додав він.

Ханс де Борст, батько загиблої на борту 17-річної Елісміке вважає, що ті, хто вистрілив у цивільний літак, не хотіли це робити і не отримували таких наказів від Кремля.

"Але при цьому ми розуміємо, що верховний головнокомандувач Володимир Путін відповідальний за те, що зброя з його країни потрапила в Україну і вбила наші рідних, близьких і друзів", – сказав він.

Коментуючи нещодавно надані Росією дані радарів, які нібито не зафіксували пусків ракети, він засумнівався в їх достовірності.

"А я скажу жорсткіше: це просто спроба заговорити справжні факти і відвести увагу. Може бути, це забалакування розраховане на російського телеглядача, але в Європі такі штуки не пройдуть", – додав він.

Де Борст додав, що виступає за посилення відносин з Росією і відкликання звідти посла Нідерландів.

"Так, російська влада хочуть виглядати сильними і непохитними, а Європа сьогодні здається дуже слабкою. Але якщо Володимир Путін збирається бути президентом ще один свій термін, то ми повинні показати йому, що тема МН17 буде переслідувати його до самого кінця", – додав він.

Піт Плюг, який входить в координаційну раду родичів загиблих у катастрофі МН17, втратив на літаку брата і його дружину.

"Вважаю, слідчі не хочуть розкривати всієї інформації, щоб не нашкодити можливим свідкам, які ще з'являться, і ще вони не хочуть остаточно псувати відносин з Росією. Але ми знаємо, що це був російський "Бук", його привезли з Росії, ми знаємо, звідки його запускали", – сказав він.

Він також відкинув надані Росією нібито дані з радарів.

"І ось через два роки, коли ми так близько підійшли до відповіді на головне питання, росіяни раптом говорять: "У нас є дані з радару, але він не помітив жодних ракет". Це виглядає як знущання. Як танець на могилах людей. Чорт візьми, та має бути просто соромно! Чого вони цим домагаються? Хочуть відвернути увагу громадськості?!" – обурився він.

Плюг заявив, що розділяє простий народ і керівників, але додав, що керівники повинні взяти на себе відповідальність.

"Якщо це зробили твої люди, то будь мужиком і визнай: "Так, це наші!" Just be a man! От і все", – заявив він.

Роббі Улерс втратив у катастрофі племінницю. Він вважає, що дані слідчих "заклали основу для того, щоб ми поклали край конфронтації в Європі".

"Надані дані здаються мені незаперечними, і ті особи, які стоять за цим злочином, розуміють це", – вважає він.

У той же час він упевнений, що російська влада не причетні до запуску "Бука".

"Адже ні президент, ні міністр не давали наказу подарувати "Бук" цим хлопцям у "ДНР". Питання з його доставкою вирішувалося, думаю, на більш низькому рівні – якісь військові командири вирішили і домовилися", – упевнений він.

Улерс додав, що сам у минулому військовий, був у Югославії і знає, "як це буває".

"Так от, повторюю, російська влада не причетна, але тепер їм слід зробити все, щоб надати нам дані, і тих людей, які стояли за загибеллю наших рідних", – сказав він.

Він також вважає, що Росія повинна зробити це самостійно і Путіну треба дати шанс вийти з ситуації гідно, оскільки "розмова з позиції сили з Росією не працює і санкції теж не працюють".

Як відомо, у середу міжнародне слідство оприлюднило дані розслідування, згідно з якими "Бук" був доставлений з Росії і після пострілу повернувся назад.

Українська правда