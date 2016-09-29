Порошенко: В Україні немає місця антисемітизму

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Четвер, 29 вересня 2016, 12:02

Президент України Петро Порошенко переконаний, що в сучасній Україні немає місця антисемітизму.

Про це він сказав у ході виступу на презентації фільму про трагедію в Бабиному Яру в Києві в четвер, передає Інтерфакс-Україна.

Порошенко також зазначив, що Меморіал Голокосту в Бабиному Яру в Києві повинен стати місцем вшанування та поваги до всіх українців незалежно від національності

"Ми будуємо країну, де немає місця антисемітизму, і де наша єдність є запорукою наших перемог, подолання перешкод і наших майбутніх успіхів", - сказав Порошенко.

Президент також зазначив, що Меморіал Голокосту в Бабиному Яру в Києві повинен стати місцем вшанування та поваги до всіх українців незалежно від національності цієї трагедії.

"Надзвичайно важливо, щоб все людство пам'ятало про коріння і про криваві факти Голокосту, і щоб ця пам'ять служила застереженням і нашим сучасним і майбутнім поколінням про небезпеку ненависті, фанатизму, расизму і нетерпимості", - сказав Порошенко.

19 вересня 1941 року Київ був окупований німецькими фашистами. 28 вересня 1941 року на вулицях столиці було розвішано оповіщення про те, що всі євреї повинні з'явитися в район вулиці Мельникова. 29 і 30 вересня 1941 року відбулися перші розстріли євреїв.

Усього за роки окупації в Бабиному Яру було поховано за різними оцінками від 100 до 200 тис. чоловік. Крім євреїв там загинули жителі Києва інших національностей, військовополонені Червоної Армії та ОУН-УПА, роми, а також душевнохворі.

Після Другої світової війни радянська влада намагалася приховати трагедію Бабиного Яру, а в 1966 році з нагоди 25-ї річниці трагедії пройшли акції протесту, після чого було прийнято рішення про встановлення пам'ятника.

Теми: Порошенко
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IP: 176.36.249.---Евгений Буравлев29.09.2016 12:15
На фоні суцільного пісемізму, викликаного нездарністю і злодійкуватістю влади, населенню країни дуже важко знайти місце антисемітизму
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