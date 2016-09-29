Грицак заявляє, що СБУ ефективно розслідує конфлікт НАБУ і ГПУ

В СБУ заявляють, що ефективно розслідують конфлікт між співробітниками НАБУ та Генпрокуратури, який стався 12 серпня.

Про це заявив голова СБУ Василь Грицак журналістам у четвер.

"Справа розслідується, доволі ефективно. Наскільки мені відомо, наші слідчі направили пропозиції щодо відсторонення від виконання функціональних обов’язків ключових дійових осіб з обох сторін для того, щоб вони не могли чинити тиск на слідство", - сказав Грицак.

"Результати слідства ми відзвітуємо", - додав він.

Раніше у ГПУ повідомляли про побиття спецназом НАБУ 3 співробітників прокуратури 12 серпня в Києві.

НАБУ, у свою чергу, заявило, що співробітники департаменту Генпрокуратури викрали 2 працівників бюро й застосовували до них катування, чинилиморальний тиск

СБУ почало розслідувати цей інцидент.

У Генпрокуратурі заявляли про незаконне прослуховування їхнього прокурора детективами НАБУ.

Саме Сус приходив у НАБУ з обшуком у питання про прослуховування.

Сус веде справу щодо екс-заступника Генпрокурора Віталія Каська та вночі перед театром Франка зачитував йому підозру.

Оксана Коваленко, УП